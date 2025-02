Maailmas, Euroopas ja Eestis on ärevad ajad, sest USA uus president Donald Trump teeb kõike nii nagu mitte keegi oodata ei oska. Trumpi meeskond on rääkinud USA vägede äraviimisest Euroopast, sõjalise abi lõpetamisest ja nii edasi. Kas me peame lisaks sõnadele ka reaalseid tagajärgi kartma?