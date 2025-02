Eelmisel aastal registreeriti 28 345 kuritegu. Viimati oli Eestis nii ohtlik elada 9 aastat tagasi! Kõige hullem on asja juures see, et kasvavad just need kuriteod, mis tavalist Eesti inimest kõige rohkem puudutavad. Vargusi oli 7 protsenti rohkem kui aasta varem. Tapmisi oli 33, mida on 10 võrra rohkem.