Äsjalõppenud Müncheni julgeolekukonverents näitas, kui erinevad võivad olla nägemused, kuidas Euroopas rahu saavutada. Retoorikat on palju ja keeruline on juba orienteeruda, keda uskuda, keda mitte. Kui näiteks USA president Donald Trump usub, et Venemaa NATO riikide vastu sõtta astuda ei soovi, siis kas meie usume, et tema usub?