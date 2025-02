Juur- ja köögiviljad, piima, liha, teravilja ja kalatoodete käibemaks tuleb langetada 9%-le! Seda nõudis sotside volikogul Tartus partei esimees Lauri Läänemets. On see ehk sotside tühikargamine oktoobrikuiste kohalike valimiste häälte püüdmiseks? Et aetakse üks teema püsti, moodustatakse komisjon, kes peab aprilliks ülevaate tegema, millele järgneb meedias arutelu, mis aga kuhugi ei jõua. Küll aga näitaks toiduhindade alandamise pidev arutelu meedias sotse kui rahva aitajaid, kelle poolt tuleks oktoobris hääletada.