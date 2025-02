Alanud on eestlaste lemmik rahvasport - tulude deklareerimine! Paljud on juba kindlasti Maksu- ja tolliameti lehel uudistamas käinud ja vaadanud, palju neil raha tagasi saada on? Mõnel tuleb ehk hoopis juurde maksta!? Juba on tekkinud ka esimene paanika! Et, kas automaks arvatakse tagastatavalt summalt automaatselt maha?