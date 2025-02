Sõbrapäev on armupetturite tippaeg. Kõigepealt saadetakse sõbrakutse, proovitakse teie südamesse pugeda ja siis hakatakse rääkima nutulugu, et on raha vaja. See on armukelmi igapäevatöö. Paraku satuvad nende õnge paljud eestlased. Eelmisel aastal petsid armukelmid Eesti elanikelt välja pea 300 000 eurot.