Meest sõnast, härga sarvest, ütleb Eesti vanasõna. Martin Helme lubas, et kui Porto Franco kriminaalasjas tuleb süüdimõistev otsus sööb ta ära omaenda kaabu. Keskerakond ja Hillar Teder jäidki süüdi ning Reporter käis öeldut Martin Helmele meelde tuletamas. Martin on küll hiljem täpsustanud, et kaabu lubas ta pintslisse pista siis, kui süüdi jääb tema kunagine nõunik Kersti Kracht. Aga mis öeldud, see öeldud. Ei jäänudki Helmel muud üle kui kaabu taldikule panna.