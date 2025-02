Eestis on liiga palju narkosurmasid ja üheks põhjuseks on see, et sõltlased ei julge oma üledoosi võtnud sõbrale kiirabi kutsuda. Nad kardvad, sest arstid tulevad alati koos politseiga. Nüüd lepiti kokku, et üledoosi võtnud narkomaani ja ka temale abi kutsujat ei karistata.