Tänaseks on kõik Eesti palgatöötajad kätte saanud vähemalt ühe palga, millest on maha arvutatud suurem tulumaks? Kui esmapilgul ei tundu summa kuigi suur, siis korrutage see kaheteistkümnega ja saate aastase miinuse. Ja siis lisage sellele kõik teised jaanuaris kehtima hakanud või aasta jooksul juurde tulevad maksud. Kokku tuleb korralik rahasumma, mille eest saaksite endale lubada luksusliku perereisi.