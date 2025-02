Hendrik Johannes Terrase tüüritav põhiseaduskomisjon otsustas, et kohalikel valimistel peaks valida saama ka kodakondsuseta isikud. Niinimetatud "hallipassimeestele" valimisõiguse allajätmist on nõudnud sotsid, selle vastu on Isamaa ja EKRE. Kas sellisel kujul esitatud põhiseaduse muudatus saab Riigikogus läbi minna või jääb valimisõigus alles ka vene ja valgevene kodanikele?