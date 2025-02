Kas Venemaa narratiive täis raamatu avaldamine on riigireetmine või on see hoopis filosoofiline teos? See jääb nüüd kohtu otsustada. Harju maakohtus sai täna võimaluse oma viimaseks sõnaks 58-aastane Eesti kodanik Svetlana Burceva, kellel just riigireetmise süüdistus kukil ripub.