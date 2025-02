Eelmine nädal paljastas Reporter koolis toimunud matemaatika põhikooli ekasmitulemuste võltsimised, Rajaleida ettekirjutuste väidetavad eiramised. Matemaatika õpetaja ei tööta enam koolis, koolidirektoriga lõpetatakse töösuhe 14. veebruaril. Tallinna haridusamet teostab koolis sisekontrolli kooli raha kasutuse osas. Kõik see on ajanud Reporteri postkastid umbe kirjadest, kus on päevavalgele toodud koolis toimuv vägivald.