Paljud inimesed Tallinnast pole kunagi isegi mitte Võrumaale sattunud. Kurdetakse, et seal on ummamuudu inimesed, Võrumaa on kaugel, seal valitsevad 16. sajand, kuivkäimlad ja lõppude lõpuks pole seal ju isegi elektrit. Kas see pole mitte ülekohtune eelarvamus?