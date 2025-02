Terviseminister Riina Sikkut tahab anda inimestele võimaluse seaduslikult loobuda ravist, kui nad on pöördumatult suremas. Ravist saaks haige keelduda ka siis, kui käes on juba elukvaliteedi soovimatu langus. Kas tõesti saabki eesti inimene tulevikus ise oma surma üle otsustada? Kuidas on terviseminister Sikkuti plaan kooskõlas arstieetikaga?