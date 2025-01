Rahvas ei suuda aru saada, et see on Eestile väga kasulik. Keegi ei taha,et just tema maja lähedusse ehitatakse 270 meetrit kõrgete tuulikute mets. Vallatöötajad saavad vihaseid kirju kuni tapmisähvardusteni välja. Täna olid Vändras koos tuuleparke plaanivate valdade juhid. Nad otsivad abi, kuidas vastuseisuga toime tulla.