«Suure sõjaväe juht võib saada lüüa! Veendumusega lihtne maamees on võitmatu!» Seda on öelnud Vana-Hiina filosoof Konfutsius! Sama lause on kirjas ka Eesti Kaitseliidu kodulehel! Tallinnas tunnustati täna Kaitseliidu parimaid liikmeid!