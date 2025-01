Autot juhtides ei suuda enamik eestlasi näppe telefonist eemal hoida. Rullitakse nii muusikat kui toksitakse sõnumeid. Täna ilmunud uuring näitab, et telefonisõltlaste arv on hüppeliselt kasvanud. 75% küsitletutest tunnistas, et nad kasutavad roolis mobiiltelefoni.