Fentanüül on minevik, nitaseen on tulevik. Kes neid mõisteid ei tea, siis tegemist on väga ohtlike narkootikumidega. Ja kui fentanüül õnnestus Eesti turult pika tööga välja puksida, siis sõltlased ja kurjategijad on mõistagi leidnud ka aseaine. Paraku on sellevastane võitlus väga raske, tõdevad nii politsei kui Maksu- ja Tolliamet.