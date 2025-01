Siseminister Lauri Läänemets leiab, et pidevalt hindu tõstvad sideettevõtted ei tee piisavalt investeeringuid ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet peaks kaaluma Telia sidevõrkude eraldamist ettevõttest. Digiminister Liisa Pakosta jälle leiab, et ettevõtjatele võiks koostöö eest vastupidi tänulik olla ning kriisiks valmisolek on olemas.