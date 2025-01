Venemaa sõda Ukrainaga on pannud üha rohkem soomlasi laskmisega tegelema. Eelmisel aastal NATO-ga liitunud Soomel on Venemaaga 1300 kilomeetrine piir ja paljud tunnevad, et peavad igaks olukorraks valmis olema! Ka selleks, et tuleb endal relv haarata ja oma kodumaad vajadusel kaitsta!