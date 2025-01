Kuidas sel aastal hakkama saada, kui kuupalgaga enam välja ei venita? Väga paljud pered on just selle küsimuse ees. Kas otsida lisatööd? Aga peale lihttöö pole ju midagi võtta. Samas ei taha paljud ehk naabritele ka näidata, et sõidavad uhke autoga aga käivad kohvikus lisraha teenimas. Käes on aeg unustada häbi, töö on töö.