Riigikontroll on mures Eesti elektrivarustuse turvalisuse pärast. Läbiviidud auditi käigus selgus, et füüsilise kaitse nõuded on rakendatud vaid ühele eluliselt tähtsale elektrivarustusobjektile, ülejäänud elektriettevõtted peavad ise muretsema ja otsustama, kuidas ennast kaitsta. Kas kriitilises olukorras on meil seega oht pimedasse jääda?