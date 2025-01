Riigikogu väliskomisjon ja riigikaitsekomisjon said täna ülevaate Eesti kriitilise taristu kaitse hetkeseisust ning edasistest plaanidest. Ajakirjanikele kinnitati pärast kinnise istungi lõppu, et Eesti on võimalikeks sabotaažrünnakuteks valmis ning meie taristut kaitstakse.