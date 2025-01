Idatuul viib isegi tünnist kala minema! Seda on Eesti inimesed teadnud terve elu. Eestlaste ilmateate nali on kurtmine, et ida poolt pole meile mitte kunagi, mitte midagi head tulnud! Idast pärit riigi kurjus on võtnud Eestilt isegi riiklikud matused. Homme saab Arnold Rüütlist teine Eesti President, kes maetakse riiklike matuste ja auavaldustega Eesti mulda. Esimesena sai selle au president Lennart Meri.