Kui usaldusväärsed on poliitikud, kelle maailmavaade on ühel päeval konservatiivne ja järgmisel liberaalne. Või vastupidi? Aja jooksul on poliitilisi ülehüppajaid olnud kümneid. Kas need tüübid on usaldusväärsed? Kas me võime olla kindlad, et nende maailmavaade ei muutu päevapealt ka näiteks siis, kui rohelised mehikesed Narva ilmuvad?