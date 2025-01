Sergei Gavrilin helistas möödunud aasta 29. juunil kaks korda häirekeskusesse ja palus, et politsei aitaks tema Ämari korterist välja visata ennast sinna alaliselt sisse seadnud 45-aastase Rene. Abi ei tulnud. Kolmandas kõnes anti juba häirekeskusele teada, et Renele on nuga pidemeni rindu löödud, ta oli oma vere sisse uppumas. Kas õigeaegselt saadetud abi võinuks päästa Rene elu?