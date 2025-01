Aastavahetusel ja veel uuel aastalgi mängiti Eesti Draamateatris identiteedikabareed «DRAG SHOW vol 4». Eesti keelse sotsmeedia konservatiivsem osa leidis häälekalt, et etendus oli naisi mõnitav, alandav ja solvav. Kõige hullem olnud aga see, et maksumaksja raha eest ülalpeetav ERR näitas veel seda telekast! Riigikogu liige Varro Vooglaid on lubanud ERR nõukogu ette võtta ja pärida, kes vastutab?