Naiste koht on köögis? Kuidas see võimalik on? Aga on ja just selline kodukultuur valitseb veel Gruusias. Mehed istuvad peolauas, kuid naised askeldagu köögis! Samas on veel viimaseid päevi Gruusias presidendiks naine ! See on Salome Zurabišvili. Tema ametiaeg lõppeb 29. detsembril. Hetkel on võimuga Gruusias keeruline.