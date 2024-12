Tähelepanelikumad inimesed on märganud, et poodides on täitsa igapäevastele asjadele turvaelemendid tekkinud. Näiteks hakkliha, žiletid. Miks ja mis järgmiseks? Varguste lainele on kaasa aidanud raskem elu, iseteeninduskassad ja noorte sotsiaalmeedia väljakutsed.