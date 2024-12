Ilutulestiku pealt on Eestimaa linnad ja vallad ammu kokku hoidnud. Paugud häirivad lemmikloomi ja poliitikud saavad raha kokku hoida ja endale õlale patsutada, et armastavad loomi. Sel aastal ei lasta linnade raha eest pauku näiteks Tallinnas, Tartus ja Pärnus, Narva aga teeb seda üle kahe aasta jälle. Aga on ka vastuvoolu ujujaid. Alustame aga laseritega.