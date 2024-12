Jõulud on kohe käes. Tahaks ju uskuda, et see on kõikidele ilus perega koosolemise aeg, aga tegelikult on palju ka neid, kelle jaoks olgu jõulud või jaanid - suurt vahet pole. Viin voolab ikka ojadena ja see, et märjukest jätkuks on tähtsam vanikutest, verivorstist ja kuusepuust.