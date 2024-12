Selle aasta kõige paadunum liiklushuligaan on 32-aastane mees, kes jäi 27 korda vahele ilma lubadeta sõiduga. Kuidas see on võimalik? Miks meest puuri pole pandud? Vähemalt praegusel hetkel on ta türmis. Vanglasse saatis politsei mehele ka musta jõulukaardi.