Millal teie koos oma naabritega kogukonna heaks midagi tegite? Ja täiesti tasuta, omast vabast tahtest ja ajast? Ega teil vist kohe midagi meelde ei tulegi… Lõuna-Eesti Paistu küla inimesed on aga vägagi tegusad. Paistus korraldatakse igal aastal ühiselt jaani- ja külapidusid. Lisaks on Paistus tegutsev rahvamaja ja raamatukogu. Mitmed laulukoorid, tantsutrupid ja käsitööringid. Nüüd on aga kogukonnal plaan teha ühiselt korda väärika ajalooga park. Kohe saate aimu!