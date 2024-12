Kanal 2 beebibuum on täies hoos. Otsad tegid lahti «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust, siis said isaks «Õhtu» saatejuhid Jüri Butšakov ja Robert Rool, edasi said lapsed Reporteri meeskonnast Eda-Liis Kann ja Aleksandra Jürman, kohe kohe on sünnitamas «Õhtu» saatejuht Piret Laos ning Kanal 2 saatejuht ja raadiohääl Kethi Uibomägi.