Riik muretseb Eesti kui turismi sihtkoha tuleviku pärast. Majandus-ja kommunikatsiooniminister Erko Keldol on valminud turismi pika vaate plaan kuni aastani 2035, mille eesmärk on turismi kahekordistamine. Kas Erki Keldo "Pikk plaan" on parem kui ühe teise, inimeste toetuse kaotanud erakonna pikk plaan ja turim tõuseb tuhast?