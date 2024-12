Aastalõpp on täis erinevaid üritusi ja pidusid! Kõik pidutsejad ei ole aga heatahtlikud ja võib juhtuda, et teie joogi sisse pannakse midagi, mis viib mõistuse ja jalad alt! Et võimalikku mürgitamist ära tunda, selleks jagab Tallinn ööelu asutajatele korgijoogi ehk GHB kiirteste!