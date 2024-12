Millised olid jõulud Eestis eri aegadel? Me viime teid ajarännakule Eesti Vabaõhumuuseumisse! Esmalt sukeldume aastasse 1993! Pereisa Raimo on saadetud viinaravile! Pereeema Liivi keedab sülti ja on appi kutsunud koolivenna Vello, kes ei ole just kõige nutikam mees!