Mis on tänavuste jõulude üllatushitt? Ei, see ei ole miski kasutu julla hiina odava ja lõbusa sodis seast. Üllatushitt jõulukingiks on Eesti lambavillast ja Eesti naise kootud käpikud. Neid tulevad meile ostma inimesed üle terve maailma. Ja kust saab kõige ausamad käpikud? Ikka turult.