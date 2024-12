Suure hurraaga avati Tallinnas vanasadama tramm. Uut liini selle jaoks ei tehtud, muudeti hoopis tramm number 2 marsruuti. See tähendab, et kõik, kes Kopli poolt linna või vastupidi sõidavad, saavad sadamatuuri, tahavad nad seda või mitte. «Reporter» kutsus abilinnapea Kristjan Järvani proovima, kas see on ikka hea mõte.