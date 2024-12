Kas eestlane on rassist ning teise nahavärviga inimestesse suhtutakse sageli teisiti? Kuigi me ise nii ei kipu arvama, siis nagu selgub värskest raportist, on 55% uuringus osalenud teise nahavärviga inimestest kogenud solvavaid või halvustavaid kommentaare.