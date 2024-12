Täna sai haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna esinduses allkirjad alla hariduslepe, mis on küpsenud aasta alguses toimunud õpetajate streigist saati. Hariduslepe puudutab õpetajate töötingimusi, karjäärimudelit ja koormuse arvestust. Öeldakse, et kaua tehtud kaunikene, aga kas on ikka nii?