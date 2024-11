Sel aastal korraldati Maksutahte uuringut Maksu- ja Tolliameti tellimusel juba seitsmendat aastat, seekord koostöös Kantar Emoriga. Uuringu eesmärk on hinnata elanike hoiakuid ja uskumusi maksude, MTA töö ning maksusüsteemi suhtes. Maksutahteuuring on tööriist maksuameti töö paremaks korraldamiseks. Uuringust aga selgus, et maksumoraal on eestimaalaste hulgas langenud! Miks?