Eestlased on Keenias lõksus, relvastatud valvega hotell ei luba lahkuda enne, kui reisibüroo Kon Tiki on arve tasunud. Tagatipuks andis reisifirma Kon Tiki teada, et lõpetab raske majandusolukorra tõttu tegevuse. Kuidas inimesed koju saavad?