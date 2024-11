Eestlaste hambad on üsna kehvas seisus. Hambaarsti juurde jõuavad vähesed ja tohtreid väldivad isegi noored. Tallinna hambakliinik loodab olukorda muuta oma mobiilse kliinikuga. Mis see on ja kas igaüks võib ratastel hambakliiniku kortermaja ukse ette tellida?