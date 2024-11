53-aastane Valentina Jermolajeva kägistas armumängu ajal surnuks oma 63-aastase kallima Igori. Kas see on tahtlik tapmine või surma põhjustamine ettevaatamatusest? Viisteist või kolm aastat türmi, selles on küsimus? Valentina sai täna Harju maakohtus teada, milline on karistus ülekäte läinud seksmängu eest?