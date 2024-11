Kanal 2 pühapäevase saate kaadritagustes selgus, et ansambli Trad Attack torupillimängija Sandra Sillamaa muusika on olnud inimestele abiks rasketel hetkedel. Näiteks Sandra «Musta Ussi» lugu aitas ühel naisel autot peksta ja ennast välja elada. Samas selgus ka milline muusika on karmoshkamängija ning näitleja Marko Matvere jaoks saatuslik. Nüüd aga kõigest juba järjekorras.