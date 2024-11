Seoses ehitustöödega Tallinn-Pärnu-Ikla teel on liiklus Kanama liiklussõlmes ümber korraldatud ja bussid ning veokid, peavad tagasipöörde tegemiseks sõitma mõne kilomeetri jagu Tallinna poole.

Ometi leidub üksjagu kutselisi autojuhte, kes tunnevad, et mõned kohustuslikud liiklusmärgid neile hoopis soovituslikud on ja arvavad, et kui kõht kõvasti sisse tõmmata, siis mahub ikka pöörama küll.