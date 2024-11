Toidu hind on viimaste aastatega tõusnud kaks korda! Sellise arvutuseni jõudis Toiduliit. Nii suurt hinnatõusu konjuktuuriinstituudi hinnavõrdlusest ei leia, aga seda, et toidukorv on läinud kõvasti kallimaks teab igaüks. Mis saab siis, kui maksutõusud järgmise aasta alguses toidu hinda veel kergitavad?