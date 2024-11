Lambad ja koerad on huntidele kerge saak ja mõnus söömaaeg! Miks muidu pressivad võsavillemid aina tihedamini koduhoovidesse? Keskkonnaameti hinnagul võikshundijahi hooajal rahumeeli hunte lasta. Aga suurkiskjate kaitsja Eleri Lopp on kohtu abiga hundijahi keelanud. Kellel on lõpuks õigus?