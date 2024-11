Rahandusminister Jürgen Ligi astus kohtu ette. Ärimees Parvel Pruunsild nõuab Ligilt au teotamise eest mittevaralise kahju hüvitamist. Ligi seevastu ei taganenud, et Isamaa erakonna halliks kardinaliks tituleeritud Parvel Pruunsillale oli teise pensionisamba lagunemine äriliselt kasulik. Pruunsilla kaitsjad aga väidavad, et see väide on vale.